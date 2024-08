Via X dal Brasile se Musk non nominerà un rappresentante legale

Il giudice della Corte Suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha minacciato di bloccare il social network X entro 24 ore se il suo patron - Elon Musk - non nominerà un rappresentante legale della società nel Paese.

Lo scorso 17 agosto X aveva accusato il giudice di aver minacciato di arresto i propri rappresentanti legali in Brasile e per questo aveva annunciato la chiusura della sua sede brasiliana, aggiungendo però che il social avrebbe continuato a funzionare regolarmente.

Musk aveva scritto nel suo profilo che "la decisione di chiudere la sede di X in Brasile è stata difficile", aggiungendo che se avesse accettato le richieste di Moraes "di censura segreta illegale e di consegna di informazioni private, non ci sarebbe modo di spiegare le nostre azioni senza provare vergogna".

Le tensioni con Moraes si sono acuite negli ultimi mesi in seguito alla richiesta del giudice di rimuovere dal social alcuni profili di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro.





