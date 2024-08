Riparte il programma umanitario Usa per i migranti

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha annunciato di aver riattivato il programma che concede visti a breve termine, in genere di massimo un anno, in caso di soccorso umanitario urgente. Ne potranno beneficiare solo i migranti provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela che arrivino esclusivamente per via aerea e che possano mostrare di avere un referente negli Stati Uniti in grado di offrire garanzie alla loro richiesta. In genere si tratta di familiari già installati nel paese nordamericano.

Il programma, creato dall'amministrazione Biden nel gennaio del 2023, era stato sospeso lo scorso 2 agosto dopo che un rapporto interno aveva evidenziato alcune vulnerabilità sulle richieste dei patrocinatori dei migranti che potevano causare seri problemi di sicurezza. Per questo il programma è stato riattivato con l'implementazione di maggiori misure antifrode.





