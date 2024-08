Milei vuole fare dell'Argentina un polo internazionale per l'Ia

Intelligenza artificiale, tecnologia e energia: sono i tre principali assi su cui Javier Milei punta per attrarre fondi esteri ed ossigenare le casse della Banca Centrale (Bcra), facendo leva sul Regime di incentivi per i grandi investimenti (Rigi), appena approvato.

L'indicazione della Casa Rosada è quella di mostrare il volto affidabile del Paese per attrarre principalmente progetti tecnologici a lungo termine, spiega un membro del gabinetto all'ANSA, in stretto anonimato.

Azioni concrete in questa direzione sono già state avviate. I funzionari della Bcra, Demian Reidel e Santiago Bausili negli ultimi giorni hanno partecipato ad un summit organizzato dal Milken Institute, negli Stati Uniti, per discutere di intelligenza artificiale. In quell'occasione, i delegati di Buenos Aires hanno illustrato varie ipotesi, inclusa la creazione di una Silicon Valley in Patagonia.

Anche l'energia occupa uno spazio fondamentale nella strategia dell'esecutivo. L'idea è di offrire il potenziale di gas e petrolio non convenzionale di "Vaca Muerta per sostenere progetti tecnologici. Il governo sta cercando di trasformare il Paese in un hub internazionale per l'intelligenza artificiale", affermano le fonti.

Ma l'Argentina non guarda solo agli Usa. A settembre il ministro dell'Economia, Luis Caputo, si recherà in Arabia Saudita, per incontri col Fondo sovrano saudita, che investe in tecnologia, energia, infrastrutture, ma anche immobili, turismo e intrattenimento. E il presidente dell'azienda energetica statale Ypf, Pablo González, andrà invece in India per avanzare, tra l'altro, su un accordo di esportazione di petrolio verso il gigante asiatico.



