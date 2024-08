L'Ecuador sospende l'estrazione petrolifera nel Parco di Yasuní

Le autorità dell'Ecuador hanno avviato la progressiva chiusura dei 246 pozzi petroliferi del giacimento Ishpingo, Tambococha e Tiputini (Itt), localizzato nel Parco Nazionale Yasuní, nella foresta amazzonica. Il governo accoglie così i desideri espressi dalla maggioranza degli ecuadoriani che in una consultazione popolare dell'agosto 2023 hanno votato per la stop alla produzione petrolifera nel blocco 43 che sorge nella regione dove vivono alcune comunità indigene Waorani.

I più recenti dati di Petroecuador indicano che l'impianto inaugurato poco più di 10 anni fa raggiunge una produzione giornaliera di 43.416 barili di petrolio. Il ministero dell'Energia prevede la chiusura definitiva di tutti i pozzi entro dicembre 2029 "affinché tutti gli interventi realizzati non incidano sulla ambiente e tanto meno alle comunità indigene della regione".



