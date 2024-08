La giustizia del Brasile blocca i conti della Starlink di Musk

Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato il blocco di tutte le risorse finanziarie di Starlink Holding in Brasile, gruppo appartenente al miliardario Elon Musk. La misura - riferisce il portale G1 - è stata adottata per garantire il pagamento delle multe inflitte dalla giustizia brasiliana alla piattaforma X, anche questa di proprietà di Musk, nell'ambito di un'indagine in corso contro il magnate sudafricano.

La decisione rischia di far salire ulteriormente la tensione tra Moraes e Musk, già alle stelle dopo che in una pubblicazione su X il tycoon ha accusato il giudice di aver "ripetutamente infranto le leggi che aveva giurato di rispettare". Accuse a sua volte lanciate in risposta all'ordinanza del magistrato che ha imposto alla piattaforma nominare entro 24 ore un rappresentante legale della società in Brasile, pena il blocco di X nel Paese e una multa. Nella pubblicazione Musk ha anche schernito il magistrato pubblicando un fotomontaggio in cui appare con il volto deformato e due spade luminose in mano.

I due sono protagonisti di uno scontro a distanza dallo scorso aprile quando il giudice ha avviato un'indagine contro l'imprenditore per i reati di associazione per delinquere, ostruzione alla giustizia e istigazione a delinquere a seguito dell'annunciato rifiuto di Musk di sospendere profili X accusati dalla Corte di diffondere fake news. Azione costata l'accusa di 'dittatore' a Moraes.



