Venezuela: ong, '120 i minorenni arrestati per terrorismo'

Almeno 120 minorenni sono stati arrestati in Venezuela dal governo di Nicolás Maduro dal 28 luglio, giorno delle elezioni presidenziali, ad oggi: l'accusa per tutti è di terrorismo. A denunciarlo sono varie organizzazioni non governative (ong) di diritti umani tra cui la venezuelana Foro Penal. I minori, che hanno un'età compresa tra 13 e 18 anni.

"Le forze di sicurezza stanno incarcerando persone a un ritmo che non abbiamo mai visto nella storia recente del Venezuela, nemmeno durante le brutali repressioni del 2014 e del 2017", ha dichiarato Juanita Goebertus, direttore per le Americhe di Human Rights Watch. "Non si tratta solo di repressione contro i manifestanti. C'è una totale caccia alle streghe contro chiunque osi criticare il governo", ha aggiunto. Per Marino Alvarado, coordinatore legale della ong venezuelana Provea, "è dal colpo di Stato di Pinochet contro Salvador Allende in Cile nel 1973 che l'America Latina non viveva un'ondata di repressione politica come quella sperimentata negli ultimi giorni in Venezuela".



