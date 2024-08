Venezuela, al via la marcia delle opposizioni a Caracas

E' iniziata con i cittadini che hanno cantanto l'inno nazionale venezuelano la manifestazione indetta dalle forze di opposizioni al governo di Nicolas Maduro, in corso nel centro di Caracas. Il corteo ha avuto inizio come previsto a mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia). Convocati dalla leader Maria Corina Machado i simpatizzanti della Piattaforma unitaria democratica (Pud) hanno intonato cori di protesta contro la rielezione di Maduro frutto di "brogli elettorali" organizzati dal governo e confermati dalle autorità elettorali e dalla magistratura del Paese. Al grido "gli atti battono le sentenze" i manifestanti hanno rivendicato la vittoria alle elezioni del candidato conservatore Edmundo Gonzales Urrutia.



