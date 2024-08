Il Brasile studia la possibilità di tassare le 'Big Tech'

Il governo del Brasile prevede di includere la tassazione di grandi imprese di tecnologia e informatica - Big Tech - a partire dalla legge di bilancio del 2025. Lo riferisce il quotidiano Folha de São Paulo secondo cui la misura potrebbe generare entrate fino a 5 miliardi di real (oltre 1 miliardo di euro).

Nel mirino dell'Agenzie delle Entrate brasiliana potrebbero finire Meta - società di Facebook, Instagram e WhatsApp - Google e Amazon.

Il ministero delle Finanze sottolinea che la tassazione dei giganti della tecnologia è una tendenza internazionale ed è attualmente in discussione presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Una delle possibilità allo studio è quella di implementare questa tassazione attraverso il Contributo di intervento sul settore economico (Cide), invece di aumentare l'imposta sul reddito, come suggerito dagli esperti dell'Agenzia delle Entrate. Dal canto loro le aziende sostengono che già pagano le tasse in Brasile attraverso contratti pubblicitari.



