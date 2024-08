Argentina: al via una serie di documentari sull'ascesa di Milei

L'ascesa alla presidenza dell'Argentina dell'ultraliberista Javier Milei diventa ora una serie di documentari "Milei - The Series", a cura del regista Santiago Oría. Il trailer è già in circolazione, mentre il primo episodio sarà trasmesso sui social a settembre.

Secondo una nota del governo argentino, si tratta di documentari completamente basati su filmati d'archivio. Oría ha infatti seguito le campagne elettorali di Milei per la carica di deputato nel 2021 e di presidente nel 2023, ed è stato testimone del processo politico che ha portato il libertario alla più alta carica dello Stato. "Chiunque guardi questo documentario potrà conoscere e comprendere più a fondo il movimento politico che sta rivoluzionando la politica argentina e ispirando gli amanti della libertà in tutto il mondo", spiega il cineasta.

La serie sarà inizialmente composta da 6 episodi di circa 30 minuti ciascuno, che verranno diffusi man mano che saranno pronti per la pubblicazione. Il primo documentario mostra la traiettoria di Milei da sconosciuto a star della tv.

I filmati saranno trasmessi sulle reti social: il profilo ufficiale su X e Instagram è @Milei_Serie. Qui saranno pubblicate tutte le ultime notizie, verranno rilasciati gli episodi e condiviso materiale d'archivio in gran parte inedito.

EMBED START Image {id: "editor_0"} epa10926535 Argentinian Presidential candidate Javier Milei of La Libertad Avanza gestures as he delivers a speech during the closing of his campaign, at the Movistar Arena in Buenos Aires, Argentina, 18 October 2023. The general elections will be held in Argentina on 22 October, in which citizens will vote for their next president, vice president, national deputies and senators, and representatives of Parlasur. EPA/Juan Ignacio Roncoroni EMBED END Image {id: "editor_0"}



Riproduzione riservata © Copyright ANSA