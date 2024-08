Panama e Cina puntano a rafforzare la collaborazione commerciale

Durante il convegno "Panama-China enterprise business meeting and signing ceremony", una delegazione di dirigenti di oltre 30 aziende del Paese asiatico ha firmato accordi con ditte panamensi, per esplorare opportunità commerciali nei settori dell'agricoltura e della pesca, in attesa della conferma della ripresa dei negoziati per un accordo di libero scambio tra le due nazioni.

Il ministro dello Sviluppo agricolo del Paese centroamericano, Roberto José Linares, ha affermato che "sulla possibilità di un accordo con la Cina, siamo ancora in trattative e non c'è nulla di concreto", tuttavia il vice ministro del Commercio e dell'Industria , Carlos Hoyos, ha riconosciuto che la visita degli imprenditori asiatici avviene in un momento cruciale per Panama, in cui il nuovo governo ha una visione incentrata sull'apertura e l'inclusione commerciale.

"Siamo ansiosi — ha affermato— di esplorare nuove opportunità e rafforzare le nostre relazioni economiche e commerciali con partner strategici come la Cina. Guardando al futuro, è essenziale continuare a cercare nuove collaborazioni nelle quali, sfruttando i nostri punti di forza e ricercando aree di cooperazione, sia possibile creare un futuro prospero per entrambi i Paesi".



