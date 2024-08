L'opposizione venezuelana, 'Gonzalez è un perseguitato politico'

Il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia "è vittima di persecuzioni giudiziarie da parte del governo di Nicolas Maduro" e le continue convocazioni da parte della procura "sono manovre" costruire nell'ambito di un'inchiesta nata "per giustificare un ordine di arresto contro di lui". Lo afferma in una nota pubblicata su X la coalizione conservatrice Piattaforma unitaria democratica (Pud) in cui si esprime "totale solidarietà e il nostro appoggio a González , perseguitato per aver esercitato il suo diritto politico e per il semplice fatto di essere stato eletto dal popolo venezuelano".

Il leader dell'opposizione ha disertato anche oggi la convocazione dalla magistratura per rispondere delle accuse di "associazione per delinquere, cospirazione, falso in atto pubblico, istigazione a delinquere e crimini informatici" mosse contro di lui a seguito della pubblicazione su un sito internet dei verbali elettorali delle presidenziali del 28 luglio che ne proverebbero l'elezione.

Gli atti raccolti a seguito dello scrutinio da collaboratori della Pud contestano la versione ufficiale delle autorità di Caracas che hanno decretato - senza tuttavia presentare prove - la rielezione di Nicolas Maduro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA