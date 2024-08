'In Messico 300mila senza scuola nel Chiapas per la violenza'

Almeno 300mila studenti delle scuole elementari messicane nella Sierra, nella Frailesca e nelle regioni centrali del Chiapas non hanno potuto iniziare l'anno a causa della violenza generata da gruppi di narcotrafficanti che si scontrano nei loro comuni. Lo ha riferito ai media locali e nazionali l'organizzazione sindacale degli insegnanti Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte).

Ufficialmente sarebbero dovuti tornare a scuola 1 milione e 871mila bambini e ragazzi di 22.742 scuole pubbliche dello Stato, ma "l'abbandono scolastico è molto alto in queste regioni violente" — ha detto Armando Falconi, rappresentante del Cnte — "soprattutto nei comuni di Chicomuselo e Amatenango de la Frontera, nella Sierra; La Concordia e Ángel Albino Corzo, nella fraylesca, così come Berriozábal e Coita, nella regione centrale", ha aggiunto.

Il fenomeno della violenza e delle minacce nei confronti degli insegnanti, unito alla povertà e alla mancanza di lavoro, ha provocato alti livelli di abbandono scolastico e si sono registrati, inoltre, almeno quattro omicidi e sparizioni, ha concluso Falconi.



