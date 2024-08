Venezuela, nono reporter arrestato dall'inizio della repressione

Il sindacato dei lavoratori della stampa venezuelana (Sntp) denuncia l'arresto di un'altra giornalista, Carmela Longo, prelevata dalla polizia ieri insieme al figlio, come mostra un filmato pubblicato sui social dell'associazione.

Per svariate ore, della reporter e di suo figlio non si è saputo niente. Nella notte è poi emerso che il giovane è stato liberato, dopo essere stato interrogato nella sede della Direzione investigativa di Mariperez, a Caracas. La cronista è stata invece trattenuta in custodia e dovrebbe compartire in tribunale oggi con l'accusa di "istigazione all'odio e terrorismo", come la maggior parte dei giornalisti finiti nel mirino della repressione chavista.

Quello di Longo è il nono arresto tra i lavoratori dei media dalle elezioni del 28 luglio in Venezuela. Altri quattro erano stati incarcerati prima delle elezioni, secondo i dati del sindacato della stampa.

Il 20 agosto la donna era stata licenziata dal quotidiano filogovernativo 'Ultimas Noticias'. Nelle ultime settimane in Venezuela si è scatenata un'ondata di allontanamenti e dimissioni forzate dai media di Stato e da altre aziende pubbliche, di persone ritenute non allineate politicamente col governo di Nicolas Maduro.



