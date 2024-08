Argentina: spunta un piano per liberare militari della dittatura

Non si placano le polemiche in Argentina per la recente visita di sei deputati de La Libertà Avanza (Lla) - il partito del presidente Javier Milei - a detenuti condannati per crimini contro l'umanità durante la dittatura militare (1976-1983).

La deputata Lourdes Arrieta, che faceva parte del gruppo di parlamentari che hanno incontrato i detenuti nel carcere di Ezeiza - tra i quali anche Alfredo Astiz, condannato per il sequestro e omicidio di tre madri della Plaza de Mayo e due suore francesi - si è infatti dissociata dalla polemica iniziativa e ha rivelato nelle ultime ore chat e documenti che dimostrerebbero l'esistenza di un piano per liberare i condannati per delitti di lesa umanità.

"Metto a disposizione i progetti di legge e il decreto che hanno inviato nel gruppo chat di deputati di Lla per obbligare i giudici a lasciare in libertà i repressori", ha scritto Arrieta in un post su X.

Uno dei documenti filtrati dalla deputata è un progetto di decreto che stabilisce in 25 anni il periodo massimo di durata di un processo penale aprendo le porte alla scarcerazione di detenuti per delitti commessi oltre tale periodo di tempo.

Un secondo progetto di legge che circolava nel gruppo di deputati del partito di Milei e pubblicato da Arrieta fissa invece a 20 anni il limite di durata dei processi penali.





