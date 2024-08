Venezuela, ordine di comparizione per l'oppositore Gonzales

La procura del Venezuela ha spiccato un ordine di comparizione per il leader dell'opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, indagato dalla magistratura per "usurpazione delle funzioni elettorali dello Stato".

L'udienza è stata fissata per il prossimo 26 agosto alle 10 nell'ambito dell'inchiesta aperta contro il diplomatico a seguito della pubblicazione dei verbali elettorali delle presidenziali del 28 luglio su un sito della Piattaforma unitaria democratica (Pud) all'indomani del voto.

Gli atti, raccolti a seguito dello scrutinio, contestano la versione ufficiale delle autorità di Caracas che hanno decretato - senza presentare prove - la rielezione di Nicolas Maduro.

Le accuse formalizzate contro l'ex candidato conservatore che - in forza di quegli atti si è autoproclamato vincitore delle elezioni - sono anche di "associazione per delinquere, cospirazione, falso in atto pubblico, istigazione a delinquere e crimini informatici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA