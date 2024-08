Perù, rapito testimone del caso contro il fratello di Boluarte

La procura del Perù ha annunciato l'arresto di sette persone - tra cui due agenti di polizia - per il rapimento del testimone chiave dell'inchiesta per traffico di influenze contro il fratello della presidente Dina Boluarte, Nicanor, già in carcere dallo scorso maggio.

Secondo la ricostruzione fornita in una conferenza stampa dalla procuratrice Marita Barreto, Ivan Siucho Neira è stato prelevato della sua abitazione da un gruppo di persone che lo ha tenuto in cattività per un'ora e mezza sotto gravi minacce per poi abbandonarlo per strada. "La polizia sta effettuando ulteriori verifiche, ma pare che i rapitori fossero interessati ai cellulari della vittima", ha dichiarato Barreto.

Neira è una figura centrale nell'inchiesta "i fratelli nell'ombra" che tenta di far luce sul coinvolgimento di Nicanor Boluarte nelle nomine di prefetti e sottoprefetti in diverse regioni del Paese, per cui se condannato rischia una pena detentiva di oltre 30 anni. In manette era finito in seguito anche l'avvocato della presidente, Mateo Castaneda, accusato del tentativo di neutralizzare le indagini. L'inchiesta era costata inoltre le dimissioni del ministro degli Interni, Walter Ortiz, per aver favorito lo scioglimento della Squadra speciale dei procuratori contro la corruzione al potere (Eficcop) poche ore prima dell'arresto del fratello della presidente.



