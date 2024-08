Arrestato un dipendente dell'ambasciata argentina di Caracas

Un dipendente dell'ambasciata argentina di Caracas, Carlos Barraza, è stato prelevato la scorsa notte presso la sua abitazione da agenti dell'intelligence venezuelana (Sabin) e da allora non si hanno più sue notizie. Lo riferisce il portale Infobae citando la preoccupazione nei ministeri degli Esteri argentino e brasiliano che - dopo l'espulsione di del personale diplomatico - rappresenta gli interessi diplomatici di Buenos Aires in Venezuela.

Secondo quanto ricostruito dal sito di informazione, il motivo usato dagli agenti per avvicinare il funzionario di nazionalità venezuelana è stata l'indagine aperta dalla magistratura a seguito della scomparsa di circa 90mila dollari da un conto bancario della sede diplomatica argentina di Caracas.

Il denaro era usato per le spese di funzionamento dell'ambasciata, del consolato e della residenza dell'ambasciatore dove - dopo aver ottenuto lo status di rifugiato politico - si trovano ospitati sei oppositori del governo di Nicolas Maduro su cui pende un mandato di arresto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA