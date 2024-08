Nuova denuncia all'Aja contro la presidente peruviana Boluarte

Una nuova denuncia contro la presidente del Perù, Dina Boluarte e altre autorità, è stata presentata davanti alla Corte penale internazionale (Cpi) per le decine di morti registrate durante le manifestazioni dell'inizio del suo governo, dopo il rovesciamento del presidente di sinistra Pedro Castillo. nel dicembre 2022.

La prima accusa contro Boluarte era stata presentata a giugno davanti alla Procura della Cpi dalla Federazione internazionale per i diritti umani (Fidh) e dall'Associazione per i diritti umani (Aprodeh), ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di Roma.

Questa volta il ricorso legale che colpisce il capo dello Stato peruviano è stato promosso dall'Istituto di difesa legale (Idl) e va nella stessa direzione dei precedenti, affinché il tribunale dell'Aja prenda in considerazione i fatti accaduti in Perù, secondo quanto ha spiegato l'avvocato dell'Idl, Carlos Rivera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA