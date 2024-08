Annullate le primarie in Bolivia in vista delle elezioni 2025

Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha promulgato la legge che sospende le elezioni primarie per le presidenziali del 2025. La misura era stata concordata in una riunione delle organizzazioni politiche per dare priorità all'elezione dei giudici delle alte Corti del Paese fissata per il prossimo uno dicembre.

La scorsa settimana, il Senato aveva approvato definitivamente la norma di sospensione delle primarie, che avrebbero dovuto svolgersi alla fine di quest'anno. Una decisione che ha acuito lo scontro interno al partito di governo Movimento al socialismo (Mas) tra Arce e l'ex presidente Evo Morales (al governo dal 2006 al 2019). Quest'ultimo - che mira a ricandidarsi nel 2025 - si è dichiarato fin dall'inizio contrario alla sospensione delle primarie e ha accusato il blocco dei parlamentari legati all'attuale capo dello Stato di essersi alleato con i partiti dell'opposizione per sospenderle.





