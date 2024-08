Vaiolo delle scimmie in Messico, 49 casi confermati

Sebbene fino ad oggi in Messico non siano stati segnalati casi della nuova variante africana del vaiolo delle scimmie denominata clade Ib, la malattia è presente nel Paese. Fino al 3 agosto i casi probabili erano 212, di cui 49 sono stati confermati, distribuiti in 11 Stati, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Città del Messico è in cima alla lista con 29 pazienti, seguita da Quintana Roo (7), Jalisco (3), Morelos (2), Puebla (2), Stato del Messico (1), Nuevo León (1), Sinaloa (1), Tamaulipas (1), Tlaxcala (1) e Veracruz (1).

Il dicastero federale ha sottolineato che il verificarsi di epidemie di vaiolo delle scimmie, principalmente nelle nazioni africane e con una variante diversa da quella del 2022, aumenta il rischio di incidenza per il Messico.

Dopo la dichiarazione di emergenza dell'Oms, il Comitato messicano per la sorveglianza epidemiologica, composto dalle istituzioni del settore sanitario del Paese, ha pubblicato un avviso. L'obiettivo è che le unità mediche in tutto il territorio monitorino e segnalino i casi probabili per ridurre le catene di contagio e fornire assistenza medica tempestiva ai malati.



