Procuratore Venezuela, 'Machado rischia l'accusa di omicidio'

La leader María Corina Machado e altri esponenti di spicco dell'opposizione venezuelana potrebbero presto essere accusati di essere responsabili delle morti registrate durante l'ondata di violenza delle ultime settimane. Lo ha affermato il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, in un'intervista rilasciata al quotidiano Últimas Noticias, vicino al governo di Nicolás Maduro.

Quando gli è stato chiesto se Machado sia in procinto di essere accusata di omicidio, Saab ha risposto che "in qualsiasi momento, lei come qualsiasi altra persona coinvolta, compreso il candidato dell'opposizione Edmundo González, potrebbe essere ritenuta autrice intellettuale di tali violenze". Per Saab le azioni di Machado e di González costituiscono l'ultimo anello di una catena di attacchi lanciati contro il Venezuela dagli Stati Uniti.

Il procuratore generale del Venezuela è tra le dozzine di funzionari venezuelani sanzionati negli Stati Uniti per violazioni dei diritti umani, traffico di droga, corruzione e per aver partecipato allo smantellamento della democrazia venezuelana.



