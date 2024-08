La borsa brasiliana batte il record storico, 136mila punti

Il principale indice azionario della Borsa brasiliana di San Paolo B3, Ibovespa, ha superato per la prima volta nella storia i 136mila punti, in crescita dell'1,53% rispetto alla chiusura dello scorso venerdì. Il precedente record nominale dell'Ibovespa era stato registrato il 27 dicembre 2023, quando l'indice chiuse a 134.194 punti.

Il risultato del listino brasiliano è arrivato nel corso di una giornata di euforia sui mercati soprattutto per la previsione del taglio del tasso di interesse negli Stati Uniti da parte della Federal Reserve. La decisione aprirebbe uno scenario di maggiore propensione al rischio da parte degli investitori internazionali, considerato positivo per i mercati emergenti come il Brasile. Anche per questo la valuta brasiliana si è apprezzata sul dollaro statunitense dell'1,2% passando di mano 5,4 real.

Ha contribuito al risultato anche l'impatto positivo sul mercato del discorso di Gabriel Galípolo - attuale direttore e indicato dal governo come il prossimo presidente della Banca Centrale - che ha confermato l'impegno della Bc a riportare l'inflazione brasiliana all'interno dell'intervallo stabilito, tra il 3 e il 4,5%.



