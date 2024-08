Maduro risponde a Machado con la 'marcia nazionale della pace'

Il governo di Nicolas Maduro risponde con la 'Grande marcia nazionale per la pace', in un centinaio di città del Venezuela, alla 'Grande protesta per la Verità', la manifestazione globale convocata per oggi dalla leader di opposizione Maria Corina Machado, che toccherà 380 città in cinque continenti.

"Marceremo in segno di rifiuto del fascismo in tutto il Paese. Manifesteremo in almeno 100 città con allegria" per rivendicare la vittoria elettorale, ha dichiarato il capo del governo del Distretto di Caracas, Nahum Fernandez.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA