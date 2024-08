Machado a una folla oceanica, 'abbiamo fatto la storia'

"Oggi abbiamo fatto la storia" in 373 città del mondo, e del Venezuela. "Stiamo sentendo la forza del popolo coraggioso che si è unito". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, nel suo intervento, accolta insieme a Edmundo Gonzalez da una folla oceanica a Caracas, al grido di Libertà.

"Non lasceremo le strade: è un nostro diritto", ha proseguito la leader. Lo faremo "con intelligenza, prudenza, resilienza, audacia e in modo pacifico".



