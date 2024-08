Identificate 56 delle 62 vittime dell'incidente aereo in Brasile

La task force dell'Istituto medico legale (Iml) di San Paolo, in Brasile, ha identificato 56 dei 62 corpi delle vittime dell'incidente dell'aereo della compagnia brasiliana Voepass, precipitato la scorsa settimana a Vinhedo.

Gli esperti non hanno invece indicato una data per terminare le operazioni di riconoscimento dei resti di altri sei passeggeri, per cui saranno necessarie ulteriori indagini scientifiche come l'esame del Dna da confrontare con quello dei parenti. Secondo l'Iml finora 37 morti sono stati identificati tramite impronte digitali, 15 corpi attraverso le radiografie dentali, 4 utilizzando entrambi i metodi.



