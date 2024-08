Venezuela: 'nessuna denuncia per violazione diritti umani'

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha assicurato che il Pubblico Ministero della sua procura non ha ricevuto alcuna denuncia formale per infrazioni, irregolarità o violazioni dei diritti umani. 'Sono passate due settimane dal 28 luglio e non abbiamo registrato una sola denuncia di violazione dei diritti umani', ha dichiarato Saab in un'intervista a Miguel Pérez Pirela per La Iguana TV, cassa di risonanza del governo del presidente Nicolás Maduro. 'Non si possono dire sciocchezze sui social network, le denunce vanno fatte al Pubblico Ministero', ha detto Saab.

Secondo l'ultimo rapporto sulla "repressione post-elettorale" rilasciato dall'ong venezuelana Foro Penal sino a ieri erano 1.393 le persone detenute tra cui 117 minorenni, 14 membri delle comunità indigene, 17 persone con disabilità e 182 donne. Il procuratore generale del Venezuela ha poi confermato di avere "aperto un'inchiesta penale sulla pagina web e sui suoi responsabili ", pagina in cui l'opposizione ha pubblicato i verbali elettorali che Saab ha definito 'una frode'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA