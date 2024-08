L'opposizione venezuelana chiede di documentare le violenze

Le forze di opposizione venezuelane riunite nella Piattaforma democratica unitaria (Pud), guidate da Maria Corina Machado e da Edmondo Gonzalez Urrutia, chiedono di "documentare i crimini commessi dalle forze di sicurezza" contro i manifestanti. Si legge in un post di Unidad Venezuela.

"Con l'annuncio del Procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan - si spiega - è chiaro che gli occhi del mondo sono puntati su Nicolas Maduro e sulle numerose violazioni dei diritti umani commesse dal 29 luglio.

Dalla Plataforma Unitaria chiediamo che si ponga fine alla violenza di Stato in Venezuela e che si continui a documentare i crimini commessi dai funzionari di sicurezza".

"Il Procuratore Khan - prosegue il messaggio - raccomanda di inviare le informazioni rilevanti sulla situazione in Venezuela a questo link, dove la Procura internazionale esamina e analizza le informazioni ricevute: https://otplink.icc-cpi.int".

Khan, in un comunicato, ha fatto sapere di seguire "da vicino gli eventi in Venezuela e di aver ricevuto numerose segnalazioni di violenze e altre accuse in seguito alle elezioni presidenziali del 28 luglio".



