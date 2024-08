Il governo Milei dà per conclusa la lotta contro l'inflazione

"Per noi l'inflazione è una questione che dal punto di vista tecnico è conclusa perché abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per risolverla". Ad affermarlo oggi in una conferenza stampa è stato il portavoce della presidenza argentina, Manuel Adorni, secondo il quale "l'unica cosa che rimane da fare adesso è aspettare e assistere al suo definitivo crollo".

"Dal 25% mensile di dicembre 2023 (mese dell'insediamento del governo di Javier Milei) siamo passati al 20% a gennaio, al 13% a febbraio, all'8% ad aprile e al 4% a maggio e giugno. Ci aspettiamo di registrare nei prossimi mesi un'ulteriore riduzione significativa per arrivare finalmente all'inflazione zero che è quello a cui tutti aspiriamo", ha aggiunto il portavoce.

L'Argentina ha chiuso il 2023 con un'inflazione annuale del 211,4% e diverse istituzioni multilaterali pronosticavano a gennaio un ulteriore incremento fino al 250% a fine 2024. Il governo ultraliberista di Milei tuttavia tuttavia ha applicato fin dall'inizio della gestione una drastica ricetta di tagli alla spesa e all'emissione monetaria per ripianare rapidamente il deficit ed eliminare i principali fattori di stimolo dell'inflazione.

Una politica che unitamente alla recessione indotta e al netto calo dei consumi ha prodotto effettivamente un forte rallentamento dell'indice dei prezzi che rimane comunque attestato a livello interannuale al 271,5% secondo l'ultimo rilevamento ufficiale del mese di giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA