Presidenziali in Ecuador, ancora scontro Noboa-Gonzalez nel 2025

Con gli annunci del presidente Daniel Noboa e della leader del principale partito dell'opposizione, Luisa Gonzalez, iniziano a delinearsi le candidature in vista delle elezioni presidenziali del 2025 in Ecuador.

In vista della scadenza per la disputa della primarie dei partiti che intendono presentare candidature, fissata per il 17 agosto, Noboa ha annunciato che si ripresenterà per il partito conservatore Alleanza democratica nazionale (Adn) con un ticket che lo vedrà affiancato dall'imprenditrice tessile, María José Pinto.

Il principale partito di opposizione, il movimento di sinistra Rivoluzione dei Cittadini (Rc) dell'ex presidente Rafael Corres, ha annunciato invece la ricandidatura di González, già sconfitta da Noboa alle elezioni straordinarie del 2023. Ad affiancarla sarà l'economista Diego Borja, ex ministro dell'Economia sotto la presidenza di Correa.

Il processo elettorale in Ecuador prende il via nel contesto della crescente violenza delle organizzazioni criminali dedite al traffico di droga che ha portato l'attuale presidente a dichiarare lo stato di emergenza e di "conflitto interno".





