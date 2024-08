Panama vuole recuperare presto l'investment grade di Fitch

Il ministro dell'Economia e delle Finanze di Panama, Felipe Chapman, ha commentato che dopo la perdita dell'investment grade dell'agenzia di rating Fitch, il Paese centroamericano cercherà di recuperare la valutazione di piena affidabilità nel più breve tempo possibile.

Secondo il funzionario, nella storia di Fitch ci sono nazioni che sono riuscite a invertire il downgrade in due o tre anni.

"Il nostro desiderio è farlo nel più breve tempo possibile e si sono già registrati casi simili nel mondo. Li stiamo studiando, per apprendere e adottare misure analoghe", ha commentato.

Per promuovere questa iniziativa, Chapman riconosce che è necessario diffondere il messaggio che il Paese è "impegnato ad applicare una grande disciplina fiscale".

"Il nostro compito sarà quello di inviare un segnale ai mercati internazionali per rassicurarli sulla nostra strategia finanziaria attraverso il bilancio e i piani governativi", ha affermato.



