Brasile, Manaus avvolta dal fumo a causa degli incendi

Per il terzo giorno consecutivo, Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, è ricoperta da uno spesso strato di fumo. A causare il fenomeno è l'aumento degli incendi in Amazzonia, dovuti alla siccità e alla perdita di controllo del fuoco, appiccato dagli agricoltori, per preparare il terreno a nuove semine o ad allevamenti.

Il fumo viene, infatti, trasportato dai venti fino raggiungere gli insediamenti urbani come Manaus, compromettendo la qualità dell'aria e la visibilità in questa città che ha oltre due milioni di abitanti. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (Inpe), lo stato di Amazonas ha registrato un aumento del 190% nel numero di incendi registrati nei primi 11 giorni di agosto, ben 3.043 rispetto ai 1.046 incendi registrati nello stesso periodo del 2013. Inoltre, a luglio è stato battuto il record mensile di incendi, con 4.072, un numero quasi doppio rispetto al precedente record di 2.119, registrati nel luglio del 2020. Il timore adesso è che possa ripetersi quanto accaduto nel 2023, quando i livelli allarmanti di particolato atmosferico (PM10) costrinsero molti abitanti a dover ricorrere al pronto soccorso per le complicazioni respiratorie.



