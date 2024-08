La vice di Maduro, 'isteria internazionale sui verbali del voto'

"C'è un'isteria internazionale sui verbali delle elezioni, potrebbero anche fare una serie su Netflix, l'isteria è stata tale da mettere in ombra le Olimpiadi in Francia": lo ha detto la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, a proposito della pressione della comunità internazionale affinché Caracas pubblichi i risultati completi delle elezioni del 28 luglio.

L'opposizione sospetta brogli dopo che le autorità elettorali hanno frettolosamente attribuito la vittoria al presidente uscente, Nicolas Maduro, e non hanno ancora divulgato il conteggio esatto, né i resoconti dei seggi.

Parlando davanti a un gruppo di diplomatici, Rodriguez ha poi criticato "la dittatura dei social" che cerca di "sostituire la volontà popolare dei governi eletti dai cittadini".



