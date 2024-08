Il Cile non riconosce l'elezione di Nicolas Maduro

Il Cile "non riconosce l'autoproclamato trionfo di Nicola Maduro". Lo ha detto il presidente Gabriel Boric nel corso di una conferenza stampa.

"Non confidiamo nell'indipendenza e nell'imparzialità delle istituzioni venezuelane", ha aggiunto, accusando il partito di governo (il Partito socialista unito di Venezuela, Psuv) di "aver tentato di commettere una frode elettorale" lo scorso 28 luglio.

Boric denuncia inoltre con veemenza che in Venezuela "vengono commesse violazioni dei diritti umani, reprimendo le persone che manifestano e avviando procedimenti penali che sono ridicoli e che non sarebbero accettabili nel nostro Paese o in qualsiasi altro paese democratico".

Sin dal primo momento il presidente progressista cileno aveva assunto una posizione molto critica sul risultato delle elezioni venezuelane, considerando "difficili da credere" i risultati divulgati del Consiglio nazionale elettorale (Cne) che confermavano la relazione del leader chavista.



