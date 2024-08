Venezuela, inchiesta penale contro Edmundo González e Machado

Il procuratore generale venezuelano Tarek William Saab ha annunciato l'apertura di una investigazione penale contro i due leader dell'opposizione Edmundo González y María Corina Machado. "Il Ministero Pubblico della Repubblica Bolivariana del Venezuela in risposta alla dichiarazione illegale rilasciata da Edmundo González e María Machado informa dell'apertura di una indagine penale per determinare la loro responsabilità per i loro presunti molteplici crimini qui descritti che minacciano la pace della nazione venezuelana", scrive sul suo profilo X dove aggiunge anche una foto del comunicato.

Tra i crimini contestati ai due leader dell'opposizione dal Ministero Pubblico figurano quelli di "usurpazione di funzioni, diffusione di informazione falsa per diffondere il panico, istigare alla disobbedienza delle leggi e all'insurrezione, associazione a delinquere e cospirazione". Poche ore prima González e Machado si erano appellati alle forze armate perché impedissero quello hanno definito "il colpo di stato di Maduro".





