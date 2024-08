Macron elogia azione Brasile, Colombia e Messico sul Venezuela

Il presidente francese Emmanuel Macron ha "elogiato la posizione di Brasile, Colombia e Messico" di voler "incoraggiare il dialogo tra il governo e l'opposizione venezuelana" per risolvere la crisi sorta nel Paese dopo la contestate proclamazione - senza prove - della rielezione di Nicolas Maduro. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota in cui informa della conversazione telefonica avvenuta tra Lula e Macron questa mattina.

I governi progressisti di Brasile, Colombia e Messico hanno chiesto con veemenza "la diffusione dei dati per ciascun seggio elettorale" e "la verifica imparziale dei risultati" prima di esprimersi sul riconoscimento dell'elezione di Maduro. A differenza di Stati Uniti, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perù e Panama - che hanno riconosciuto come vincitore e presidente eletto l'oppositore Edmundo Gonzales Urrutia - i governi di Brasile, Colombia e Messico hanno avviato una intensa attività diplomatica per cercare una "soluzione pacifica" tra le parti che "rispetti la sovranità del popolo venezuelano".





