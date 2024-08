La Colombia vuole vietare la vendita di souvenir di Escobar

I souvenir che raffigurano il boss del Cartello di Medellin, Pablo Escobar e altri grandi narcotrafficanti della Colombia potrebbero avere i giorni contati. Il Parlamento colombiano sta infatti discutendo una proposta di legge che vieta questo tipo di ricordi turistici.

Nel documento sono previste multe fino a 170 dollari per quei venditori che dovessero rifiutarsi di commercializzare qualsiasi oggetto che raffiguri i volti più famosi della storia criminale del paese.

Per Cristian Avendaño, deputato del partito Alleanza Verde che ha redatto la proposta di legge questi oggetti feriscono le vittime "che diventano così vittime per una seconda volta".

"Dobbiamo proteggere le vittime e trovare altri simboli per il paese" ha dichiarato Avendaño. Sulla figura di Pablo Escobar, in particolare, è fiorito negli anni un turismo, soprattutto europeo e statunitense, che ripercorre le tracce del boss in Colombia come se fosse un mito.



