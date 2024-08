La Corte suprema del Venezuela chiede i verbali delle elezioni

Il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) del Venezuela, a maggioranza governativa, ha chiesto al Consiglio nazionale elettorale (Cne), a sua volta controllato dal partito al potere, di consegnare i verbali delle elezioni svoltesi il 28 luglio, nelle quali è stato proclamato vincitore il presidente uscente Nicolás Maduro, nonostante le denunce di frode da parte dell'opposizione e della comunità internazionale.

In un comunicato ufficiale, la presidente del Tsj, Caryslia Rodríguez, ha sollecitato in particolare i "rapporti di scrutinio dei seggi elettorali a livello nazionale", i "rapporti di totalizzazione finale" e il "rapporto di aggiudicazione e proclamazione" di Maduro come presidente.

Rodríguez ha sottolineato che la consegna di questi documenti dovrà essere effettuata entro i prossimi tre giorni.

La richiesta, ha precisato il Tsj nella nota, comprende "tutti gli elementi di prova associati all'attacco hacker segnalato contro il sistema informatico del Cne", argomento che è stato più volte utilizzato dal 'chavismo' per giustificare il ritardo nella pubblicazione degli scrutini con i risultati dettagliati delle elezioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA