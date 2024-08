Giornata clou di manifestazioni in Venezuela, si temono scontri

Il Venezuela questo sabato si prepara a vivere una giornata cruciale di manifestazioni: da una parte le proteste organizzate dall'opposizione contro la presunta rielezione di Nicolás Maduro, dall'altra la "grande marcia per la pace" convocata dal 'chavismo' al potere per sostenere il presidente uscente.

La mobilitazione dell'opposizione è prevista a partire dalle 10 locali (le 16 italiane), con inizio da Avenida Las Mercedes, a Caracas. Al corteo dovrebbe partecipare anche la leader dell'opposizione, María Corina Machado, che afferma di temere per la propria vita e per questo si sarebbe rifugiata in un nascondiglio segreto.

La contromanifestazione dei sostenitori di Maduro, organizzata dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), attualmente al governo nel Paese sudamericano, comincerà invece, sempre nella capitale, alle 14 locali (le 20 italiane).



