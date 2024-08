Colombia, negoziatori di pace chiedono aiuto a Onu e Chiesa

I negoziatori di pace del governo colombiano hanno chiesto ai rappresentanti delle Nazioni Unite e della Chiesa cattolica un "incontro straordinario" per riattivare il tavolo di dialogo e la tregua con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), uno dei principali gruppi guerriglieri dissidenti dalle ex Farc.

I colloqui di pace con l'Eln stanno attraversando il loro peggior momento, dopo le lamentele di entrambe le parti per la mancata osservanza dei rispettivi impegni.

"Siamo consapevoli che il tempo stringe per preparare le condizioni necessarie alla nuova proroga e, per questo motivo, siamo d'accordo con voi sull'opzione di effettuare una estensione tecnica del cessate il fuoco che ci permetta di organizzare l'incontro delle leadership delle delegazioni", hanno osservato i negoziatori in un messaggio indirizzato al rappresentante dell'Onu, Carlos Ruiz Massieu, e a monsignor Héctor Fabio Henao.



