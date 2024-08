Venezuela, la leader dell'opposizione Machado convoca proteste in tutto il Paese

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha indetto per domani manifestazioni in "tutte le città" del Paese, per protestare contro i presunti brogli elettorali commessi dal presidente Nicolás Maduro. "Dobbiamo rimanere fermi, organizzati e mobilitati con l'orgoglio di aver ottenuto una vittoria storica il 28 luglio e la consapevolezza che per raccoglierla andremo fino alla fine", ha detto Machado in un video sui social. "Il mondo vedrà la forza e la determinazione di una società decisa a vivere in libertà", ha aggiunto l'ex deputata, che ha poi chiesto di issare la bandiera venezuelana in segno di malcontento.



"Date le prove schiaccianti, è chiaro agli Stati Uniti e, cosa più importante, al popolo venezuelano che Edmundo Gonzalez Urrutia (il leader di opposizione, ndr) ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela": lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota

Riproduzione riservata © Copyright ANSA