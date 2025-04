Messico, 'continuiamo a negoziare su dazi auto e acciaio'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha celebrato l'esenzione del Paese latinoamericano dai dazi reciproci annunciati ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la conferma della validità dell'Accordo di libero scambio nordamericano (Usmca).

Il capo dello Stato ha sottolineato che il suo governo continua a negoziare nel quadro dei dazi globali imposti su automobili, acciaio e alluminio e che il ministro dell'Economia Marcelo Ebrard si recherà a Washington la prossima settimana per dare seguito ai colloqui.

Il ministro Ebrard, da parte sua, ha dichiarato che nei prossimi 40 giorni cercherà di ottenere condizioni preferenziali per il Messico nell'ambito delle tariffe globali, applicate a tutti i Paesi, per veicoli finiti, acciaio e alluminio.

"Stiamo entrando in un nuovo ordine globale dal punto di vista commerciale", ha aggiunto. Tuttavia — ha continuato — è essenziale sottolineare che un gran numero di prodotti prioritari per l'economia messicana, alle condizioni annunciate ieri, sono già completamente esenti da dazi. Tra questi rientrano il settore agroalimentare, l'elettronica e la produzione elettrica, il settore chimico, il settore dell'abbigliamento e delle calzature, i dispositivi medici e farmaceutici e il settore dei macchinari e delle attrezzature.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA