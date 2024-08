Venezuela, 'Gonzales si autoproclamerà presidente in piazza'

Gli Stati Uniti hanno "autorizzato" Edmundo González Urrutia ad "autoproclamarsi" presidente del Venezuela "in piazza il 3 agosto". Lo ha scritto su X il rappresentante permanente del Venezuela presso le Nazioni unite, Samuel Moncada, sostenendo che a Washington "non è mai importato sapere come hanno votato i venezuelani".

Le parole di Moncada arrivano in risposta alle dichiarazioni del segretario di Stato Usa Antony Blinken secondo cui ci sono "prove schiaccianti" che il candidato dell'opposizione Edmundo González Urrutia abbia "ottenuto la maggioranza dei voti" alle elezioni presidenziali del 28 luglio.

L'intervento di Washington è stato considerato dal ministro degli Esteri Yvan Gil come un "tentativo di colpo di stato" guidato agli Usa che "pretendono di sostituirsi" alle autorità elettorali del Paese attraverso una "perversa manovra" contro i popoli e le istituzioni venezuelane.



