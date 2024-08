Gonzalez, 'grazie Usa per sostegno alla volontà dei venezuelani'

Il candidato dell'opposizione, Edmundo Gonzalez Urrutia, ha ringraziato gli Usa per aver riconosciuto la sua vittoria alle elezioni presidenziali di domenica in Venezuela nonostante la contorversa proclamazione della rielezione di Nicolas Maduro da parte delle autorità del Consiglio Nazionale Elettorale (Cne).

"Ringraziamo gli Stati Uniti per aver riconosciuto la volontà del popolo venezuelano riflessa nella nostra vittoria elettorale e per aver sostenuto il processo di ripristino delle norme democratiche in Venezuela", ha scritto oggi Gonzalez sui social.

In assenza della pubblicazione dei documenti ufficiali degli scrutini da parte del Cne, il segretario di Stato, Antony Blinken, aveva affermato in precedenza in una nota che "i dati elettorali dimostrano in modo schiacciante la volontà del popolo venezuelano".

L'opposizione afferma la vittoria di Gonzalez Urrutia con il 67% delle preferenze contro il 30% di Maduro sulla base del conteggio in suo possesso corrispondenti all'81,7% del totale emesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA