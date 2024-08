Diplomatici argentini pronti a lasciare l'ambasciata a Caracas

I diplomatici argentini e le loro famiglie intendono lasciare in giornata l'ambasciata a Caracas - costantemente circondata dalla polizia - a poche ore dall'ultimatum di 72 ore imposto dal governo di Nicolás Maduro.

L'incaricato d'affari Andrés Mangiarotti e altre 13 persone - tra diplomatici, funzionari e rispettivi familiari - torneranno a Buenos Aires via Madrid. Il loro arrivo all'aeroporto internazionale di Ezeiz è previsto per sabato mattina.

Resta ancora incerta la situazione dei sei venezuelani richiedenti asilo, ai quali le autorità venezuelane si rifiutano di concedere un passaggio sicuro, nonostante anche l'ambasciata degli Stati Uniti in Venezuela abbia chiesto l'emissione di un salvacondotto che consenta il loro transito attraverso il Paese caraibico senza rischio di detenzione. Mentre la diplomazia argentina cerca di trovare un Paese che accetti di dargli asilo.





