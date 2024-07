Panama mette in guardia sull'aumento di migranti dal Venezuela

Il presidente di Panama, José Raul Mulino, ha messo in guardia su un possibile aumento del flusso di migranti venezuelani attraverso la giungla del Darien verso gli Stati Uniti, a causa della nuova crisi nel Paese.

Secondo Mulino, "il flusso di venezuelani" attraverso il Darien "aumenterà. Dobbiamo prendere decisioni adeguate per proteggere le loro vite e la loro integrità e facilitare il transito di quanti vogliono emigrare negli Stati Uniti", ha detto Mulino in una conferenza stampa.

Finora, più di 200mila persone hanno attraversato il Darien nel 2024, di cui circa il 66% proveniente dal Venezuela, secondo le statistiche ufficiali panamensi.



