Il Perù riconosce Gonzalez presidente eletto del Venezuela

Il governo peruviano, guidato da Dina Boluarte, ha riconosciuto Edmundo Gonzalez Urrutia come nuovo presidente eletto del Venezuela.

Il ministro degli Esteri, Javier González-Olaechea, ha dichiarato che "la posizione ha il sostegno di numerosi Paesi, governi e organizzazioni internazionali", riferisce il canale statale TV Perù.

Per quanto riguarda Nicolás Maduro, proclamato vincitore dal Consiglio nazionale elettorale (CNE) del Venezuela, il ministro ha affermato che, "a causa dei brogli perpetrati" nelle elezioni di domenica, il Perù lo considera "come una persona che vuole perpetuarsi al potere attraverso una dittatura".



