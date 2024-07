Machado, 'partecipazione straordinaria al voto in Venezuela'

La leader dell'opposizione in Venezuela, Corina Machado, ha evidenziato l'affluenza straordinaria di oggi alle storiche elezioni presidenziali che potrebbero sancire la fine del chavismo dopo oltre 20 anni ininterrotti di governo.

"Se l'affluenza prosegue in questo modo sarà una cifra di votanti record, stiamo assistendo alla dimostrazione di responsabilità civica più importante della storia del Venezuela", ha affermato l'ex candidata alla presidenza dopo aver votato verso le 14 (ora locale) in un seggio nel centro di Caracas.

Secondo le cifre in possesso del comando elettorale del candidato oppositore Edmundo Gonzalez - sostenuto da Machado dopo essere stata estromessa dalla contesa elettorale per via giudiziaria - alle 13 ora locale avrebbe votato circa il 42% dell'elettorato - equivalente a 9,3 milioni di elettori.

Si tratta di un dato che alimenta l'ottimismo dell'opposizione che ritiene i suoi elettori più motivati ad accorrere alle urne rispetto ai sostenitori del governo.



