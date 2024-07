Machado ai venezuelani all'estero, 'vi riporteremo a casa'

La leader dell'opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, ha promesso che farà rientrare in patria i venezuelani emigrati all'estero a causa della crisi politica ed economica nel loro Paese.

"Si sta alzando davanti al mondo la voce di milioni di venezuelani che hanno già deciso di vivere in libertà", ha detto l'ex deputata. "Ci riuniremo come una famiglia. Vi riporteremo a casa. Grazie per tutto quello che avete dato, per essere stati così vicini durante questo percorso che culmina oggi con la libertà, con la vittoria. Vi aspettiamo qui, io e il mondo, a braccia aperte", ha concluso Machado in un video postato su X in occasione delle elezioni in corso nella nazione sudamericana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA