'In Venezuela i motociclisti di Maduro non spaventano più'

Gli elettori dell'opposizione in Venezuela affermano che i motociclisti sostenitori del presidente venezuelano Nicolas Maduro, i cosiddetti 'motorizados', sfilano senza successo di fronte ai seggi elettorali di Caracas e di altre città con l'obiettivo di intimorire gli elettori durante lo svolgimento delle presidenziali.

"Non ci spaventano più, la società è cambiata, non ci lasciamo intimorire", ha affermato un elettore intervistato dal portale Infobae al di fuori del seggio del liceo Andrés Bello del centro della capitale.

Pochi secondi prima, al grido di "Viva Maduro" erano sfilate di fronte al liceo a passo lento decine di motociclette aprendo il gas rumorosamente, mentre la gente gridava loro di andarsene.

Episodi simili sono stati denunciati sui social anche nelle regioni di Carabobo e Tachira, dove una colonna di 'motorizados' di Maduro è stata filmata mentre sfilava esplodendo anche colpi di pistola in aria.



