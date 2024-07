Cuba, l'opposizione guarda con speranza al Venezuela

"La gente a Cuba è attenta al processo elettorale in Venezuela (...) tutti sappiamo che quello che succederà lì influirà anche qui". Così si è espressa oggi sui social la dissidente cubana Yoani Sanchez in riferimento a una possibile sconfitta di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali in corso di svolgimento in Venezuela.

Sanchez ha evidenziato quindi il silenzio dei media ufficiali del governo di Raul Castro sul processo elettorale che potrebbe portare a uno storico cambiamento dopo 25 anni di governo ininterrotto del chavismo.

"Mentre nella case e nelle strade di quest'isola non si parla d'altro che della possibile sconfitta di Maduro i media controllari dal Partito Comunista preferiscono ricordare quanto successo il 28 luglio di 70 anni fa, quando è nato Hugo Chavez".





